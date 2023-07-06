Российский хоккеист клуба НХЛ объяснил неуместность акций в поддержку ЛГБТ

Российский хоккеист Любушкин объяснил, что акции в поддержку ЛГБТ неуместны при детях

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрс» Илья Любушкин рассказал о том, почему считает неуместными акции в поддержку ЛГБТ перед матчами. Об этом сообщают «Известия».

«Когда дети приходят на хоккей и видят это, приходится объяснять, рассказывать им, зачем подобное сделано, что это означает. Я считаю, что все-таки в присутствии детей подобные вещи неуместны», — объяснил игрок.

Любушкин вошел в число российских хоккеистов, отказавшихся в прошлом сезоне надевать радужное джерси в поддержку ЛГБТ на раскатку перед матчем. 23 июня руководство НХЛ приняло решение отменить обязательство для клубов участвовать в акции.

Любушкин в минувшем сезоне провел 68 игр в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился двумя голами и 12 результативными передачами.