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13:59, 6 июля 2023Спорт

В ЦСКА отреагировали на возможный переход Марио Фернандеса в «Зенит»

В ЦСКА в ответ на новость об уходе игрока в «Зенит» сказали, что все встало на свои места

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в Telegram отреагировал на информацию о возможном переходе защитника команды Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», — ответил Брейдо.

6 июля журналист Иван Карпов сообщил о скором переходе Фернандеса в «Зенит». По его словам, бразилец подпишет с петербургской командой двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон, в то время как ЦСКА предлагал 1,5 миллиона.

4 июля Брейдо рассказал о проблемах в переговорах по возвращению Фернандеса. «С учетом нашего исключительного уважения и любви к Марио, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем», — сказал он.

21 апреля стало известно, что Фернандес досрочно покинул бразильский «Интернасьонал» по личным причинам. Он выступал в клубе в аренде, права на игрока принадлежат ЦСКА.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года защитник привлекался к матчам за сборную России, вместе с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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    Алексей Гусев
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