Губернатор рассказал об обстрелах Шебекинского городского округа

Губернатор Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе зафиксировано 15 прилетов

В Шебекинском городском округе за сутки зафиксировали 15 прилетов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено девять минометных снарядов, по селу Середа — четыре минометных снаряда, по поселку Ленинский — два», — сообщил глава региона.

Он добавил, что никто не пострадал, оперативные службы не зафиксировали разрушений.

Жителей Шебекинского городского округа начали вывозить в конце мая, когда территория округа подвергалась регулярным массированным обстрелам, которые долгое время не прекращались. 1 июня диверсанты предприняли попытку атаки на Шебекино — в ней участвовали 70 человек и 5 танков, 4 июня украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала Новую Таволжанку.

Впоследствии интенсивность обстрелов снизилась, жителей начали возвращать в дома и квартиры, которые не получили повреждения. В Шебекино также возобновят работу дежурные группы в детских садах.