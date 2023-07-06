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22:54, 6 июля 2023Спорт

Международная федерация водных видов спорта утвердила мировые рекорды россиян

FINA утвердила мировые рекорды российских пловцов Евгении Чикуновой и Климента Колесникова
СюжетЛетние Олимпийские игры
Климент Колесников

Климент Колесников. Фото: Rob Schumacher-USA TODAY Sports / Reuters

Международная федерация водных видов спорта (FINA) утвердила мировые рекорды российских пловцов Евгении Чикуновой и Климента Колесникова. Данные обновились на сайте организации.

18-летняя Чикунова установила новый мировой рекорд 21 апреля на чемпионате России в Казани. Она проплыла дистанцию в 200 метров за 2 минуты и 17,55 секунды. Предыдущий результат составлял 2 минуты и 18,95 секунды и был установлен Татьяной Скунмакер из ЮАР на Олимпийских играх-2020 в Токио.

22-летний Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине — 22,11 секунды. Это произошло 23 ноября 2022 года на чемпионате России на короткой воде в Казани. Ранее рекорд принадлежал французу Флорану Маноду (22,22 секунды).

В апреле 2022 года FINA запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В феврале 2023-го организация объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта-2025 из России.

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