Международная федерация водных видов спорта утвердила мировые рекорды россиян

FINA утвердила мировые рекорды российских пловцов Евгении Чикуновой и Климента Колесникова

Международная федерация водных видов спорта (FINA) утвердила мировые рекорды российских пловцов Евгении Чикуновой и Климента Колесникова. Данные обновились на сайте организации.

18-летняя Чикунова установила новый мировой рекорд 21 апреля на чемпионате России в Казани. Она проплыла дистанцию в 200 метров за 2 минуты и 17,55 секунды. Предыдущий результат составлял 2 минуты и 18,95 секунды и был установлен Татьяной Скунмакер из ЮАР на Олимпийских играх-2020 в Токио.

22-летний Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине — 22,11 секунды. Это произошло 23 ноября 2022 года на чемпионате России на короткой воде в Казани. Ранее рекорд принадлежал французу Флорану Маноду (22,22 секунды).

В апреле 2022 года FINA запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В феврале 2023-го организация объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта-2025 из России.