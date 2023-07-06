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21:21, 6 июля 2023Спорт

Тренер посоветовала упражнения из пилатеса для проработки пресса

Тренер Элеонора Алибаева посоветовала делать упражнения из пилатеса для проработки пресса

Фото: Ruben Ramirez / Unsplash

Тренер Элеонора Алибаева рассказала, как проработать пресс с помощью упражнений из пилатеса. Ее слова приводит «Чемпионат».

Начать эксперт посоветовала с упражнений лежа. Исходное положение — лежа на спине, ноги подняты вверх под прямым углом, руки вдоль туловища. Затем необходимо приподнять голову, плечи и верхнюю часть лопаток и начать делать небольшие махи руками вверх и вниз. После этого нужно сменить движение рук: поочередно тянуться ими за ноги, сохраняя параллель с полом.

Для следующей группы упражнений исходное положение единое — лежа на спине, ноги подняты и согнуты в коленях, углы прямые, руки сцеплены в замок за головой, лопатки, плечи и голова приподняты. Затем поочередно нужно опускать ноги до пола, при этом не следует их разгибать в коленях. Далее, зафиксировав ноги под прямыми углами, следует потянуться локтем к противоположному колену. После к этому упражнению добавляется движение ног — медленный «велосипед».

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Затем тренер предложила сделать несколько упражнений сидя. Исходное положение — сидя, ноги вытянуты вперед и немного согнуты в коленях. Далее нужно отклониться назад до прямого угла с ногами, завести руки за голову и выполнять повороты вправо и влево. После этого следует поставить руки сзади и подтянуть согнутые в коленях ноги к груди, а затем опуститься, согнув руки в локтях и выпрямив ноги.

Завершить тренировку Алибаева рекомендовала планкой на локтях. Она отметила, что важно сохранять ровную линию, не прогибаясь в спине.

Ранее Алибаева посоветовала делать динамическую боковую планку для проработки мышц спины. Исходное положение — из положения лежа на боку приподняться с опорой на руку, корпус образует прямую линию. Далее, оставляя на месте руку и ноги и сохраняя тело в одной плоскости, нужно опустить таз вниз, а после поднять вместе со свободной рукой максимально вверх.

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    Дарья Коршунова
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