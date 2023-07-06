Тренер молодежной сборной Украины объяснил разгром от Испании на Евро-2023

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань объяснил поражение от Испании усталостью

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань объяснил разгромное поражение его команды в полуфинале чемпионата Европы-2023. Об этом сообщает «Суспільне Спорт».

По его словам, украинские игроки были уставшими, так как не успели восстановиться из-за долгого переезда. «Дорога в Бухарест заняла полдня. Нас пять часов продержали в аэропорту. В первую очередь не хватило свежести», — заявил Ротань.

Игра прошла в среду, 5 июля. Сборная Украины потерпела поражение со счетом 1:5.

Турнир проходит в Грузии и Румынии. С испанцами украинцы играли в Бухаресте. 2 июля они в четвертьфинале обыграли Францию в другом румынском городе — Клуже. Испания в 1/4 финала проводила встречу со Швейцарией в Бухаресте 1 июля.