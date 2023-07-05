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23:56, 5 июля 2023Спорт

Сборная Испании разгромила Украину в полуфинале молодежного чемпионата Европы

Сборная Испании разгромила 5:1 Украину в полуфинале молодежного чемпионата Европы-2023

Фото: Emilio Garcia / Unsplash

Сборная Испании разгромила команду Украины в полуфинале молодежного чемпионата Европы-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Бухаресте и завершилась со счетом 5:1. Первый мяч на 13-й минуте забил хавбек украинцев Артем Бондаренко, а затем ворота соперников поразили испанцы Абель Руис, Ойан Сансет, Антонио Бланко, Аймар Орос и Серхио Гомес.

В финале сборная Испании встретится с командой Англии. Англичане на стадии 1/2 финала обыграли со счетом 3:0 сборную Израиля.

Финал турнира запланирован на 8 июля. Матч пройдет в грузинском Батуми.

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    Ксения Курашкина
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