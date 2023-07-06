Футболист сборной России сделал выбор между игрой в Европе и Азии

Вратарь сборной России Антон Шунин заявил, что ему приятнее играть в Европе, чем в Азии

Вратарь «Динамо» и сборной России по футболу Антон Шунин сделал выбор между игрой в Европе и Азии. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам голкипера, всем членам национальной команды приятнее выступать в Европе. «Естественно, классно играть на шикарных полях Англии, Испании и Италии при полных трибунах. Но мы играем с теми, с кем можем. Для фанатов азиатских стран наш приезд ― праздник», — отметил Шунин.

28 апреля Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о выборе между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Азиатской конфедерацией. Если мы идем по пути Азии, решение нужно принимать в начале июня. Если мы идем по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год», — добавил генсек РФС.

В декабре прошлого года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Обсуждение планировалось завершить к марту 2023 года. Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.