Зеленский заявил об уменьшении масштаба конфликта благодаря поставкам оружия

Зеленский: масштаб конфликта удалось уменьшить благодаря поставкам западного оружия Киеву

Поставки оружия Киеву со стороны западных стран положительно отразились на конфликте, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, благодаря этому удалось снизить масштаб конфликта на Украине. «Прежде всего благодаря оружию, которое мы получаем», — отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский сообщил об отказе Болгарии отправлять оружие Украине в качестве помощи. Он рассказал, что президент страны Румен Радев полагает, что отправка вооружений приведет к эскалации конфликта.

В свою очередь, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германии необходимо подготовиться к долгосрочным поставкам оружия Киеву. При этом, по его словам, не все в стране поддерживают позицию правительства по данному вопросу.