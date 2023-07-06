Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:13, 6 июля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил об уменьшении масштаба конфликта благодаря поставкам оружия

Зеленский: масштаб конфликта удалось уменьшить благодаря поставкам западного оружия Киеву

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Поставки оружия Киеву со стороны западных стран положительно отразились на конфликте, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, благодаря этому удалось снизить масштаб конфликта на Украине. «Прежде всего благодаря оружию, которое мы получаем», — отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский сообщил об отказе Болгарии отправлять оружие Украине в качестве помощи. Он рассказал, что президент страны Румен Радев полагает, что отправка вооружений приведет к эскалации конфликта.

В свою очередь, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германии необходимо подготовиться к долгосрочным поставкам оружия Киеву. При этом, по его словам, не все в стране поддерживают позицию правительства по данному вопросу.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?

    OceanGate остановила коммерческие операции после взрыва на «Титане»

    Небензя заявил об отсутствии доказательств по иранским БПЛА на Украине

    В США рассказали о планах НАТО вторгнуться на Украину

    Залужный заявил об идущем по плану контрнаступлении ВСУ и попросил вооружений

    На Украине сравнили контрнаступление ВСУ с боем за Артемовск

    Врач назвал основные причины внезапной потери волос у женщин

    Два БПЛА сбили над российской границей

    В ресторане «ПушкинЪ» возгорания не произошло

    Зеленский анонсировал переговоры с президентом Чехии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости