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05:52, 7 июля 2023Экономика

В Польше призвали запретить ввоз замороженной малины с Украины

Замглавы Минсельхоза Польши призвал ЕС запретить ввоз замороженной малины с Украины

Фото: Unsplash

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский обратился к Евросоюзу с просьбой как можно скорее запретить ввоз замороженной малины с Украины. Его слова приводит PAP.

«Скажем: Брюссель, запрет на ввоз замороженной малины из Украины — это приоритет», — призвал Ковальский.

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Замглавы Минсельхоза Польши отметил, что «хоть сегодня он может сесть в машину и поехать» к еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису, главе Европейской народной партии Манфреду Веберу, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы попросить их запретить импорт украинской ягоды. По его словам, это входит в интересы польской экономики.

Ранее сообщалось, что Польша получит миллиард евро на поддержку фермеров. Средства будут выделять в виде прямых грантов.

В середине апреля власти Польши приостановили ввоз украинского зерна в страну, чтобы защитить местных фермеров. После этого Киев направил Варшаве и ЕС ноты протеста.

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    Марина Совина
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