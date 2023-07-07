Стало известно об отказе российского игрока от перехода в турецкий клуб

Sports Digitale: Кузяев отказал «Бешикташу» и намерен перейти в клуб французской лиги

Российский полузащитник Далер Кузяев завершил переговоры с «Бешикташем». Об этом сообщает Sports Digitale в Twitter со ссылкой на журналиста Серкана Дикме.

Как стало известно источнику, 30-летний спортсмен ответил отказом на предложение турецкой команды с контрактом на сумму 1,5 миллиона евро. Он намерен перейти в клуб французской лиги.

Весной интерес к хавбеку также проявляли французский «Марсель» и турецкий «Фатих Карагюмрюк». Кроме того, пригласить Кузяева изъявлял желание главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов.

На данный момент Кузяев является свободным агентом. Его последним клубом был «Зенит», за который он выступал с 2017 по 2023 год. В сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги футболист провел 26 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.