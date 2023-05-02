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20:09, 2 мая 2023Спорт

В клубе Черчесова заявили об интересе к игроку сборной России по футболу

«Спорт-Экспресс»: «Ференцварош» Черчесова проявляет интерес к хавбеку сборной Кузяеву

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В венгерском «Ференцвароше» заявили об интересе к полузащитнику сборной России Далеру Кузяеву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, пригласить хавбека изъявил желание лично главный тренер клуба Станислав Черчесов. Ранее специалист возглавлял российскую национальную команду.

На данный момент Кузяев выступает за петербургский «Зенит». Его контракт с заканчивается 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний футболист провел 21 матч, в которых забил пять мячей и отдал шесть результативных передач. Ранее стало известно, что интерес к хавбеку проявляли также во французском «Марселе» и турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».

Черчесов подписал контракт с «Ференцварошем» 20 декабря 2021 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Венгрии, а также завоевал Кубок страны. Сборная России под руководством специалиста дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Он покинул пост после неудачного выступления на чемпионате Европы 2021 года.

Ксения Курашкина
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