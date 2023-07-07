ООН предложила оценить ущерб аммиакопроводу «Тольятти — Одесса»

ООН предложила направить экспертов для оценки ущерба аммиакопроводу «Тольятти — Одесса»

ООН хочет направить экспертов для оценки ущерба аммиакопроводу «Тольятти — Одесса», но пока не получила согласие сторон. С таким предложением в пятницу, 7 июля, выступил заместитель генерального секретаря организации Мартин Гриффитс, передает ТАСС.

Он также сказал, что аммиакопровод был поврежден в трех местах.

7 июня Минобороны России сообщило о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате атаки пострадали мирные жители.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя случившееся, заявила, что ремонт аммиакопровода может занять от одного до трех месяцев. Была выведена из строя одна из насосных станций, пояснила она.

Дипломат также пообещала, что Москва расследует обстоятельства подрыва. При этом она назвала Украину «единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода».