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15:37, 7 июня 2023Бывший СССР

Россия расследует обстоятельства подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

Захарова: Россия расследует обстоятельства подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Москва расследует обстоятельства подрыва аммиакопровода «ТольяттиОдесса», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Мы, конечно, предпримем усилия для того, чтоб прояснить обстоятельства происшествия», — сказала дипломат, добавив, что Украина является «единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода».

7 июня Минобороны России сообщило о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате атаки пострадали мирные жители.

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    Глеб Бажуткин
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