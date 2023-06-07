Захарова: Россия расследует обстоятельства подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

Москва расследует обстоятельства подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Мы, конечно, предпримем усилия для того, чтоб прояснить обстоятельства происшествия», — сказала дипломат, добавив, что Украина является «единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода».

7 июня Минобороны России сообщило о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате атаки пострадали мирные жители.