В России озвучили сроки ремонта аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

МИД России: ремонт аммиакопровода «Тольятти — Одесса» займет от одного до трех месяцев

Ремонт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», взорванного украинскими диверсантами в Харьковской области, может занять от одного до трех месяцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья», — рассказала Захарова.

По ее словам, уложиться в названные сроки можно при наличии доступа к месту повреждения. Представитель МИД также обратила внимание на то, что почти сразу после происшествия президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может устранить проблему, но это не означает, что Киев готов возобновить транспортировку аммиака.

7 июня Минобороны России сообщило о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате атаки пострадали мирные жители.