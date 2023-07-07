Зеленскому вручили ключ от чешского сената

Глава верхней палаты парламента Чехии вручил президенту Украины Зеленскому ключ от сената

Глава сената Чехии Милош Выстрчил по окончании переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским вручил ему символический ключ от верхней палаты парламента. Церемонию вручения транслировало Чешское телевидение.

Выстрчил сообщил, что «двери сената открыты для украинцев», подчеркнув, что таким образом он решил выразить поддержку украинскому народу. В ответ Зеленский заявил об огромной благодарности властям Чехии за помощь, отметив, в частности, их заботу о беженцах с Украины.