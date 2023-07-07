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14:56, 7 июля 2023Бывший СССР

Зеленскому вручили ключ от чешского сената

Глава верхней палаты парламента Чехии вручил президенту Украины Зеленскому ключ от сената

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава сената Чехии Милош Выстрчил по окончании переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским вручил ему символический ключ от верхней палаты парламента. Церемонию вручения транслировало Чешское телевидение.

Выстрчил сообщил, что «двери сената открыты для украинцев», подчеркнув, что таким образом он решил выразить поддержку украинскому народу. В ответ Зеленский заявил об огромной благодарности властям Чехии за помощь, отметив, в частности, их заботу о беженцах с Украины.

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    Георгий Нестеров
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