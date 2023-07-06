Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:40, 6 июля 2023Мир

Президент Чехии обещал помогать Украине

Президент Чехии Павел призвал Украину рассчитывать на всестороннюю поддержку страны
Владимир Зеленский и Петр Павел

Владимир Зеленский и Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехии Петр Павел провел пресс-конференцию после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, прибывшим в Прагу. Об этом сообщает РИА Новости.

Павел обещал, что Чехия продолжит помогать Украине. Он призвал Киев рассчитывать на всестороннюю поддержку страны.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

«Чехия одной из первых пришла на помощь Украине. Такую всестороннюю поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем», — подчеркнул глава государства.

По мнению чешского политика, если объединить помощь Украине от правительства, отдельных министерств, а также общественных и неправительственных организаций, фирм отдельные граждан страны, то этот показатель достигнет порядка 45 миллиардов крон, или 2 миллиардов долларов.

Ранее Зеленский анонсировал переговоры с президентом Чехии. Он уточнил, что переговоры с чешским коллегой станут предметными.

Зеленский направился с визитом в Чехию в четверг, 6 июля. Сообщалось, что в Праге он встретится с Петром Павлом в знак благодарности за постоянную поддержку Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?

    Президент Чехии обещал помогать Украине

    В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности

    В США предрекли гибель украинцев в случае отправки Киеву кассетных боеприпасов

    Сразу в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

    Бывший министр безопасности ДНР объяснил важность Клещеевки

    В США испугались захвата ракеты Storm Shadow россиянами

    Рогов заявил о переброске новых резервов ВСУ в Запорожье

    МИД Грузии отказался вести консультации с послом на Украине

    Захарова обвинила Англо-американскую школу в пропаганде нетрадиционных ценностей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости