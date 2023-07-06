Президент Чехии обещал помогать Украине

Президент Чехии Павел призвал Украину рассчитывать на всестороннюю поддержку страны

Президент Чехии Петр Павел провел пресс-конференцию после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, прибывшим в Прагу. Об этом сообщает РИА Новости.

Павел обещал, что Чехия продолжит помогать Украине. Он призвал Киев рассчитывать на всестороннюю поддержку страны.

«Чехия одной из первых пришла на помощь Украине. Такую всестороннюю поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем», — подчеркнул глава государства.

По мнению чешского политика, если объединить помощь Украине от правительства, отдельных министерств, а также общественных и неправительственных организаций, фирм отдельные граждан страны, то этот показатель достигнет порядка 45 миллиардов крон, или 2 миллиардов долларов.

Ранее Зеленский анонсировал переговоры с президентом Чехии. Он уточнил, что переговоры с чешским коллегой станут предметными.

Зеленский направился с визитом в Чехию в четверг, 6 июля. Сообщалось, что в Праге он встретится с Петром Павлом в знак благодарности за постоянную поддержку Киева.