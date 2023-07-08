На Украине осудили турецкий клуб за участие в турнире в России

Киевское «Динамо» осудило турецкий «Фенербахче» за участие в турнире «Кубок PARI Премьер»

Киевское «Динамо» осудило турецкий «Фенербахче» за участие в турнире «Кубок PARI Премьер». Об этом сообщается на сайте украинского клуба.

«Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать», — заявили в «Динамо». Они отметили, что ничто не может оправдать этот шаг, и назвали решение команды приехать в Россию позорным.

27 июня стало известно, что решение ехать на международный товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер» в «Фенербахче» встретили неоднозначно. Легионеры, в числе которых капитан сборной Боснии и Герцеговины Джеко, отказывались участвовать в матчах из-за политической ситуации в мире и внутри России, однако в итоге вошли в состав команды.

«Кубок PARI Премьер» проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. В турнире принимают участие петербургский «Зенит», сербская «Црвена Звезда», азербайджанский «Нефтчи» и «Фенербахче».