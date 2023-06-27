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11:33, 27 июня 2023Спорт

Легионеры турецкого клуба заявили о нежелании ехать на турнир в Россию

Fotosor: легионеры турецкого «Фенербахче» заявили о нежелании ехать на турнир в Россию

Фото: Ahmad Mora / Getty Images

Легионеры турецкого клуба «Фенербахче» заявили о нежелании ехать на турнир в Россию. Об этом сообщает Fotosor.

В июле команда должна отправиться в Санкт-Петербург, чтобы сыграть в международном товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер». Решение ехать на соревнования в Россию в команде встретили неоднозначно: легионеры, среди которых новичок, капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко, выступили против участия в матчах из-за политической ситуации в мире и внутри России.

«Кубок PARI Премьер» пройдет с 1 по 15 июля. В турнире примут также участие петербургский «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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