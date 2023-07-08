Отказывавшийся играть с Россией легионер поехал на турнир в Санкт-Петербург

Футболист Эдин Джеко вошел в состав «Фенербахче» на турнир «Кубок PARI Премьер»

Боснийский нападающий турецкого «Фенербахче» Эдин Джеко вошел в состав команды, которая отправилась на турнир «Кубок PARI Премьер» в Санкт-Петербург. Состав был доступен в Twitter футбольного клуба.

Соревнования пройдут с 1 по 15 июля. В турнире также примут участие петербургский «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».

27 июня стало известно, что решение ехать на международный товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер» в «Фенербахче» встретили неоднозначно. Легионеры, в числе которых капитан сборной Боснии и Герцеговины Джеко, отказывался участвовать в матчах из-за политической ситуации в мире и внутри России.

После этого член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки заявил, что команда примет участие в соревнованиях. Он подчеркнул, что у клуба нет причин действовать иначе.

Осенью 2022 года Джеко также отказался играть в контрольном матче сборных России и Боснии и Герцеговины, который планировалось провести в ноябре в Петербурге. Встреча в итоге не состоялась.