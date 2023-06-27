В турецком клубе прокомментировал нежелание легионеров ехать на турнир в Россию

В турецком «Фенербахче» заявили, что у клуба нет причин не ехать на турнир в Россию

Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки прокомментировал нежелание легионеров ехать на предсезонный турнир в Россию. Его слова приводит «Чемпионат».

Баки заявил, что команда примет участие в соревнованиях. «У клуба нет причин действовать иначе», — отметил он.

Ранее стало известно, что решение ехать на международный товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер» в «Фенербахче» встретили неоднозначно. Легионеры, в числе которых капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко, выступили против участия в матчах из-за политической ситуации в мире и внутри России.

«Кубок PARI Премьер» пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. В турнире также примут участие петербургский «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».