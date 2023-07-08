В США указали на бесполезность поставок кассетных бомб Украине

Подполковник Дэвис: поставки кассетных бомб США не помогут Украине изменить баланс сил

Подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что кассетные бомбы, которые США предоставят Киеву, не помогут Украине изменить баланс сил. Эксперт в статье для 19FortyFive также указал на недостаточную подготовку ВСУ и отсутствие должного опыта их офицеров.

«Я могу подтвердить из личного опыта, что кассетные боеприпасы достаточно мощные, но сами по себе они не изменят баланс сил в конфликте в пользу Украины», — подчеркнул эксперт.

Дэвис считает, что украинская армия не сможет воспользоваться преимуществами этого оружия из-за недостаточной подготовки бойцов.

«Поставки кассетных боеприпасов, независимо от того, насколько они более смертоносны, не изменят исход текущего наступления», — подчеркнул в своей статье подполковник.

Дэвис отметил, что то же самое можно сказать и о F-16 и ракетах большой дальности, которые Вашингтон может предоставить Киеву в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме также выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

При этом накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов США Киеву. Кроме того, решение Байдена по поводу поставок поставило в тупик союзника страны — Канаду. По мнению экспертов, такой шаг скорее вызовет критику со стороны союзников Украины по НАТО и Европейскому союзу.