Американский футболист рассказал об эмоциях от поездки в Россию

Американский футболист «Нефтчи» Кенни Сайеф назвал Россию отличной страной

Американский полузащитник азербайджанского «Нефтчи» Кенни Сайеф рассказал об эмоциях от поездки в Россию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это футбол. Когда ты приезжаешь выполнять свою работу, ты ничего такого не ощущаешь. Приятно познакомиться со всем», — заявил футболист. Он назвал Санкт-Петербург отличным городом, а Россию — отличной страной. Сайеф подчеркнул, что у него не возникло сомнений по поводу поездки.

Сайеф в составе «Нефтчи» принимает участие в турнире «Кубок PARI Премьер» в Санкт-Петербурге. В нем также играют петербургский «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».

В «Фенербахче» неоднозначно отреагировали на поездку в Россию. Легионеры, в числе которых капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко, отказывались участвовать в матчах из-за политической ситуации в мире и внутри России, однако затем поменяли свое решение.