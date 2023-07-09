Юрист рассказал о правах временно зарегистрированных в чужом жилье

Юрист Гусятников заявил о праве временно зарегистрированных в чужом жилье там прожива

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников напомнил, какими правами обладают россияне, временно зарегистрированные в чужом жилье. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Гусятников заявил о праве временно зарегистрированных в чужом жилье там проживать. «Если вы будете препятствовать человеку, у которого есть регистрация, пусть и временная, то он может обратиться в полицию, и вы обязаны будете его впустить в дом и не мешать ему там проживать», — рассказал он.

Кроме того, любой из зарегистрированных имеет право оформить таким образом и своих детей до 14 лет. Для этого согласие не требуется. Прописку для ребенка оформят в срок, который не превышает время регистрации его родителя. Юрист отметил, что подобные действия являются абсолютно законными.

Ранее россиянка прописала в своей квартире более 500 мигрантов. С апреля по октябрь 2022 года женщина зарегистрировала 532 иностранца из двух среднеазиатских республик в многоэтажном доме Обнинска.