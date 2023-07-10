В России объяснили значение встречи Путина с Пригожиным и командирами «Вагнера»

Сенатор Долгов назвал актом раскаяния вагнеровцев их встречу с Путиным после мятежа

Президент России Владимир Путин контролирует ситуацию в стране после мятежа, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил это встречей политика с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами группы 29 июня.

«То, что президент провел эту встречу, имеет важное значение. Он не только президент, но и верховный главнокомандующий. Это подчеркивает абсолютный контроль с его стороны над ситуацией, что никакие попытки мятежа не пройдут. Это один из основных посылов, что все силы и средства должны быть направлены на обеспечивание наших интересов, интересов безопасности нашей страны и граждан», — считает сенатор.

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По мнению Константина Долгова, командование «Вагнера» подтвердило готовность служить интересам России и их преданность лично президенту.

«Наверняка это был акт раскаяния со стороны вагнеровцев. Это тоже показывает, что наше общество консолидировано, сплочено вокруг президента и не поддержит никакие попытки раскачивания ситуации, попытки выхода за пределы конституционного поля», — заключил он.

10 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер встречался с Евгением Пригожиным и командованием ЧВК «Вагнер» после попытки военного переворота. По его словам, это произошло 29 июня — через пять дней после мятежа.

«Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина», — сказал Песков, комментируя публикацию издания Liberation на эту тему.

Представитель главы государства добавил, что общение длилось более трех часов. Президент оценил роль компании в ходе СВО, а также высказался о событиях 24 июня. Также Песков отметил, что президент предложил им варианты трудоустройства.

В ночь на 24 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в атаке позиций вагнеровцев и объявил о начале мятежа. Представители ЧВК за сутки прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, двигаясь на Москву.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин развернул колонны. Дмитрий Песков заявил, что глава ЧВК «Вагнер» сможет «уйти в Белоруссию», а уголовное дело против него прекратят.