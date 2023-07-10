Крупнейшая экономика Европы столкнулась с оттоком инвестиций

FT: Германия столкнулась с оттоком инвестиций в современные заводы и зеленые технологии

Германия столкнулась с оттоком инвестиций в современные заводы и зеленые технологии. Об этом заявил председатель союза химической и энергетической промышленности республики Михаэль Василиадис, его слова приводит газета Financial Times.

По словам Василиадиса, инвестиции хлынули потоком из крупнейшей экономики Европы из-за проблем с энергетикой. Немецкие химические концерны предпочитают вкладываться в производства за пределами Европы, преимущественно в США и Китае. Причина этому — налоговые льготы, упрощенное регулирование и доступ к экологически чистой энергии.

Немецкий экономический институт назвал ситуацию с усиливающейся конкуренцией за прямые иностранные инвестиции тревожной. По данным организации, в 2022 году страна столкнулась с рекордным дефицитом корпоративных инвестиций, так как большая часть финансовых потоков была направлена за рубеж.

Ранее химический концерн BASF, который начал строительство нефтехимического комплекса стоимостью 10 миллиардов евро в Чжаньцзяне, объявил, что навсегда сократит деятельность в Европе. По словам Василиадиса, являющегося членом наблюдательного совета компании, Пекин добился этого, удовлетворив запрос организации на большие объемы дешевой, экологически чистой энергии, построив ветряную электростанцию рядом с участком.

Соруководитель отдела исследований химического сектора в Kepler Cheuvreux Кристиан Файц заявил, что не верит, что в Европе будут построены новые заводы по производству аммиака. BASF ранее закрыла один из двух заводов по производству аммиака в Людвигсхафене из-за высоких энергозатрат.

Экономика Германии пребывает в тяжелом положении — по данным Федерального статистического управления страны (Destatis), в мае объемы производства обрабатывающей промышленности снизились на 0,2 процента. Также заметно сократилось производство электроэнергии, упав на 7 процентов в сравнении с апрельским показателем, а в энергоемкой фармацевтической отрасли спад оказался на уровне 13,1 процента.

Ранее о вероятной стагнации крупнейшей экономики Европы предупредил президент Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм. По его словам, это приведет к нулевому росту объема валового внутреннего продукта (ВВП), и по этому показателю республика будет значительно отставать от уровня мировой экономики. При этом ранее эксперты ожидали, что в 2023 году экономика Германии покажет незначительные темпы роста.