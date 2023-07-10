Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:13, 10 июля 2023Экономика

Крупнейшая экономика Европы столкнулась с оттоком инвестиций

FT: Германия столкнулась с оттоком инвестиций в современные заводы и зеленые технологии

Фото: S. Widua / Unsplash

Германия столкнулась с оттоком инвестиций в современные заводы и зеленые технологии. Об этом заявил председатель союза химической и энергетической промышленности республики Михаэль Василиадис, его слова приводит газета Financial Times.

По словам Василиадиса, инвестиции хлынули потоком из крупнейшей экономики Европы из-за проблем с энергетикой. Немецкие химические концерны предпочитают вкладываться в производства за пределами Европы, преимущественно в США и Китае. Причина этому — налоговые льготы, упрощенное регулирование и доступ к экологически чистой энергии.

Немецкий экономический институт назвал ситуацию с усиливающейся конкуренцией за прямые иностранные инвестиции тревожной. По данным организации, в 2022 году страна столкнулась с рекордным дефицитом корпоративных инвестиций, так как большая часть финансовых потоков была направлена за рубеж.

Материалы по теме:
Российские компании резко увеличили объемы экспорта. Как им удалось это сделать несмотря на санкции?
Российские компании резко увеличили объемы экспорта.Как им удалось это сделать несмотря на санкции?
26 июня 2023
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023

Ранее химический концерн BASF, который начал строительство нефтехимического комплекса стоимостью 10 миллиардов евро в Чжаньцзяне, объявил, что навсегда сократит деятельность в Европе. По словам Василиадиса, являющегося членом наблюдательного совета компании, Пекин добился этого, удовлетворив запрос организации на большие объемы дешевой, экологически чистой энергии, построив ветряную электростанцию рядом с участком.

Соруководитель отдела исследований химического сектора в Kepler Cheuvreux Кристиан Файц заявил, что не верит, что в Европе будут построены новые заводы по производству аммиака. BASF ранее закрыла один из двух заводов по производству аммиака в Людвигсхафене из-за высоких энергозатрат.

Экономика Германии пребывает в тяжелом положении — по данным Федерального статистического управления страны (Destatis), в мае объемы производства обрабатывающей промышленности снизились на 0,2 процента. Также заметно сократилось производство электроэнергии, упав на 7 процентов в сравнении с апрельским показателем, а в энергоемкой фармацевтической отрасли спад оказался на уровне 13,1 процента.

Ранее о вероятной стагнации крупнейшей экономики Европы предупредил президент Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм. По его словам, это приведет к нулевому росту объема валового внутреннего продукта (ВВП), и по этому показателю республика будет значительно отставать от уровня мировой экономики. При этом ранее эксперты ожидали, что в 2023 году экономика Германии покажет незначительные темпы роста.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» в Кремле. О чем они говорили через пять дней после мятежа?

    Иностранец попытался вывезти из России ценность XIX века и попался на таможне

    В Эстонии заявили о неизбежном приглашении Украины в НАТО

    Россиянам назвали оптимальную частоту питания для похудения

    В России призвали пересмотреть отношения с Турцией из-за сотрудничества с Киевом

    Стала известна реакция отелей на Черном море на потоп в регионе

    Дачникам посоветовали бороться с муравьями с помощью соды

    Певица Жасмин раскрыла отношение к пластическим операциям

    «Вкусно — и точка» перестанет бесплатно кормить охранников и уборщиков

    Обнаружены две новые экзопланеты класса субнептун

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости