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08:31, 10 июля 2023Бывший СССР

Власти Николаева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Николаевской области Ким сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Николаеве

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Николаеве, расположенном на юге Украины, поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.

По его словам, объект был поврежден примерно в 01:00 по московскому времени. Ким добавил, что уточняются подробности произошедшего.

В ночь на понедельник 10 июля стало известно о взрыве в Николаеве. Сообщалось, что в городе и области действовала воздушная тревога. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что половина объектов энергосистемы страны имеет повреждения, часть из них полностью разрушена.

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    Кристина Есикова
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