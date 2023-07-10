Власти Николаева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Николаевской области Ким сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Николаеве

В Николаеве, расположенном на юге Украины, поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.

По его словам, объект был поврежден примерно в 01:00 по московскому времени. Ким добавил, что уточняются подробности произошедшего.

В ночь на понедельник 10 июля стало известно о взрыве в Николаеве. Сообщалось, что в городе и области действовала воздушная тревога. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что половина объектов энергосистемы страны имеет повреждения, часть из них полностью разрушена.