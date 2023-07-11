Российские корабли-вертолетоносцы примут на борт «Миноги» перед испытаниями

ТАСС: вертолетоносцы проекта 23900 примут на борт вертолеты «Минога» перед испытаниями

Универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко», которые строят на керченском заводе «Залив», примут на борт перспективные палубные вертолеты «Минога» перед сдаточными испытаниями. Об этом источник в военно-морской сфере сообщил ТАСС.

«Универсальные десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" примут на борт палубные вертолеты, в том числе перспективные противолодочные вертолеты "Минога", еще до начала цикла сдаточных ходовых испытаний», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что перспективный вертолет должен быть принят на вооружение до завершения строительства УДК — к 2028 году. По его данным, кроме «Миног» в авиационную группу кораблей войдут ударные вертолеты Ка-52К, поисково-спасательные Ка-27ПС и вертолет радиолокационного дозора Ка-31.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением данных сведений.

В июне ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщил, что УДК «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» получат безэкипажные катера.

В августе 2022 года Невское проектно-конструкторское бюро на форуме «Армия-2022» впервые представило макет перспективного УДК на унифицированной платформе.