В России представили макет перспективного УДК

Невское ПКБ представило макет перспективного десантного корабля на «Армии-2022»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на форуме «Армия-2022» впервые представило макет перспективного универсального десантного корабля (УДК) на унифицированной платформе. Об этом сообщает ТАСС.

Макет корабля разместили в демонстрационном павильоне ОСК в конгрессно-выставочном центре «Патриот». На макете виден двухуровневый внутренний ангар для размещения вертолетов и бронетехники, а также затопляемый док для транспортировки и спуска на воду катеров на воздушной подушке. УДК сможет нести до трех катеров типа «Зубр».

Взлет вертолетов осуществляется с верхней палубы корабля, которая сможет вместить до 15 летательных аппаратов.

Отмечается, что в настоящее время в России строят универсальные десантные корабли-вертолетоносцы «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900. Проект разработало Зеленодольское ПКБ.

В декабре 2021 года источник ТАСС сообщил, что УДК проекта 23900 получат противоминный комплекс с подводными дронами и безэкипажными катерами. В том же месяце стало известно, что УДК смогут нести разведывательные и ударные беспилотники вертолетного типа.