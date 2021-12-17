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Российские вертолетоносцы получат безэкипажные катера

Российские вертолетоносцы проекта 23900 получат противоминные безэкипажные катера

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК) проекта 23900 оснастят безэкипажными катерами (БЭК). Строящиеся корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» получат катера российской разработки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

«Вертолетоносцы проекта 23900 планируется вооружить противоминным комплексом, состоящим из безэкипажных катеров и подводных дронов отечественной разработки. На борту корабля будет размещаться сразу по два БЭК», — сообщил источник.

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Собеседник агентства отметил, что безэкипажные катера оснастят гидроакустической станцией и магнитометрами, которые позволят обнаруживать морские мины. Уничтожение боеприпасов обеспечат дистанционно управляемые подводные аппараты.

Он подчеркнул, что это позволит кораблям проекта 23900 самостоятельно действовать в дальней морской зоне без дополнительной поддержки.

Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил, что перспективные вертолетоносцы смогут нести беспилотники вертолетного типа. Корабли проекта 23900 будут управлять группой ударных и разведывательных дронов.

В марте стало известно о начале строительства вертолетоносцев на заводе «Залив» в Керчи. Источник отметил, что строительство ведут с учетом опыта, полученного при создании вертолетоносцев Mistral. Водоизмещение кораблей составит 30 тысяч тонн.

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Даниил Иринин
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