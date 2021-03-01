Россия начала строить вертолетоносцы

Судостроительный завод «Залив» в Керчи (Крым) начал строить вертолетоносцы, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, речь идет о формировании корпусов универсальных десантных кораблей (УДК). Источник добавил, что строительство ведется с учетом опыта, полученного при создании французских кораблей-вертолетоносцев типа Mistral.

Водоизмещение каждого из УДК составит 30 тысяч тонн. Согласно источнику, один такой корабль будет способен транспортировать, в частности, до одной тысячи морских пехотинцев и 16 вертолетов.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

«Сроки их передачи флоту не меняются. Они должны быть переданы в рамках действующей госпрограммы вооружений, рассчитанной до конца 2027 года», — заключил источник.

В январе издание The Drive написало, что России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых УДК.

В июле 2020 года в России произвели закладку сразу шести боевых кораблей, в частности, в Керчи — УДК (вертолетоносцев) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900.