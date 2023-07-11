ФРГ направит Украине пакет военной помощи на 700 миллионов евро

Шольц подтвердил, что ФРГ готовит пакет военной помощи Украине на 700 млн евро

ФРГ передаст Украине пакет военной помощи на 700 миллионов евро. Эту информацию во вторник, 11 июля, подтвердил немецкий канцлер Олаф Шольц. Его слова передает РИА Новости.

«Прямо сейчас сформирован новый пакет [военной помощи Украине] в размере около 700 миллионов евро. Это позволяет нам оказывать дальнейшую поддержку Украине», — сказал он журналистам во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что увеличение объемов военной и финансовой помощи Украине станет основным посланием саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

10 июля Financial Times сообщила, что в ходе саммита НАТО официальные лица сосредоточатся на кодификации существующих военных поставок Киеву и дадут четкое обещание, что они будут продолжаться. Помимо этого, Вооруженным силам Украины дадут гарантии по обучению, а также помогут с реформой оборонной политики и обменом разведданными.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обсудить с западными партнерами поставки Киеву оружия и средств противовоздушной обороны.