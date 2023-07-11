В США рассказали о главной катастрофе для НАТО

19fortyfive: Турция парализует НАТО и получит выгоду после вступления Швеции в альянс

Турция парализует работу НАТО и получит выгоду после вступления Швеции в альянс. Ситуация превращается в катастрофу, об этом сообщает американское издание 19fortyfive.

«Турция использовала свое присутствие в НАТО, чтобы парализовать этот институт и извлечь выгоду из своего де-факто права вето», — говорится в статье.

Для того чтобы снять вето, генсек альянса Йенс Столтенберг и советник по национальной безопасности Джейк Салливан планируют дать Анкаре возможность парализовать Евросоюз и «подорвать его демократическую ориентацию изнутри», указали журналисты.

При этом сделка генерального секретаря НАТО ничего не даст военно-политическому блоку. Не получится и отговорить Турцию от повторения ее действий в будущих целях альянса.

«Если Эрдоган откажется от игры в покер с высокими ставками, предложив новые уступки и уловки, Столтенберг гарантирует, что каждое важное решение НАТО в будущем станет возможностью для турецкого вымогательства», — считают авторы материала.

10 июля Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. По словам неназванного турецкого чиновника, прорыв произошел после того, как Анкара получила заверения по ключевым требованиям, в том числе подход Стокгольма к сторонникам курдских сепаратистов, действующих на ее территории.

Однако в Анкаре раскрывать сроки рассмотрения заявки страны в альянс отказались. Вся процедура займет определенное время.