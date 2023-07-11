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08:43, 11 июля 2023Экономика

Microsoft объявила о новом этапе увольнений

CNBC: Microsoft проведет дополнительные сокращения после увольнения 10 000 человек

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Американская корпорация Microsoft объявила о новом этапе увольнений. Его проведут спустя неделю после начала 2024 финансового года, сообщает CNBC.

Анонсированные меры станут дополнением к объявленному в январе 2023-го сокращению персонала, которое затронуло более десяти тысяч сотрудников (порядка пяти процентов от числа всей рабочей силы). Сколько человек уволят на этот раз, в компании не уточнили. В начале недели ряд продавцов и представителей клиентской службы поддержки Microsoft сообщили в соцсетях, что уже потеряли работу.

«Организационные и кадровые изменения являются необходимой и регулярной частью управления нашим бизнесом. Мы продолжим определять приоритеты и инвестировать в стратегические направления роста для нашего будущего и в поддержку наших клиентов и партнеров», — пояснили в пресс-службе корпорации.

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В 2022 году увольнения прошли в Tesla и Twitter Илона Маска, также на сокращения штата пошли Amazon и Google. Помимо увольнения персонала Microsoft решила также заморозить индексацию зарплат для сотрудников, занятых полный рабочий день. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла объяснил это необходимостью получить «достаточно доходности» в условиях нарастающей экономической неопределенности и экономией средств для инвестиций в развитие искусственного интеллекта (ИИ).

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    Вячеслав Агапов
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