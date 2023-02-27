Twitter продолжил массовые увольнения

NYТ: Twitter уволил 10% сотрудников

Twitter, которую в октябре приобрел Илон Маск, продолжила массовые увольнения и сократила как минимум 200 сотрудников, или около 10 процентов штата, вечером 25 февраля. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Увольнения затронули сотрудников в сфере менеджмента по продукту, специалистов по анализу данных и вопросам машинного обучения, которые обеспечивали работу сайта. Также была сокращена команда по монетизации, которая обслуживает сервисы, при помощи которых Twitter зарабатывает деньги. Число сотрудников уменьшилось с 30 до 8 человек.

Новая волна сокращений стала одной из самых крупных с тех пор, как в ноябре Маск сообщил сотрудникам, что компания больше не планирует увольнять персонал. Однако сокращения продолжились, поскольку компания стремилась радикально снизить расходы на фоне финансовых проблем и оттока рекламодателей. По данным издания The Information, более 500 рекламодателей приостановили сотрудничество с социальной сетью, в том числе из-за проблем с модерацией контента. 17 января дневной доход Twitter оказался на 40 процентов ниже, чем в этот же день в 2022 году.

В общей сложности из штата, насчитывающего 7500 человек, было уволено 5200 сотрудников (около 80 процентов персонала). Из-за резкого падения доходов Twitter была вынуждена распродавать офисное и кухонное оборудование, в частности кофе-машины и печи для пиццы.

