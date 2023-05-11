Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:40, 11 мая 2023Экономика

Microsoft решила не повышать зарплаты сотрудникам

Bloomberg: Microsoft заморозит повышение зарплат сотрудников, чтобы инвестировать в ИИ

Фото: Mike Segar / Reuters

Крупнейший разработчик программного обеспечения (ПО) Microsoft заморозит индексацию зарплат в 2023 году. Это коснется сотрудников, занятых полный рабочий день, сообщает Bloomberg.

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла объяснил решение не повышать зарплаты необходимостью получить «достаточно доходности» в условиях нарастающей экономической неопределенности. Также оно сэкономит компании средства для инвестиций в развитие искусственного интеллекта (ИИ). При этом компания рассмотрит возможность увеличить ставку оплаты для сотрудников с почасовой занятостью, но премии и бонусы (в том числе в виде предоставления акций компании) останутся неизменными.

Материалы по теме:
Население Китая сократилось впервые за 60 лет. Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
Население Китая сократилось впервые за 60 лет.Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
10 апреля 2023
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023

В 2023 году многие технологические компании начали урезать расходы, чтобы отреагировать на низкий потребительский спрос. Одной из мер экономии стало сокращение персонала. Так, Microsoft, в которой работают более 220 тысяч человек, в январе объявила, что обсуждает увольнение примерно пяти процентов сотрудников.

Отчетность компании за последний квартал 2022 года показала, что чистая прибыль IT-гиганта за первое полугодие 2022-2023 финансового года снизилась на 13,5 процента год к году и составила 33,981 миллиарда долларов. Справиться с падающими доходами в компании решили за счет внедрения технологий ИИ и чат-ботов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Украина отложила контрнаступление ВСУ. Почему Зеленский заколебался?
Погибшего при подрыве машины Прилепина водителя наградили орденом
Первая российская авиакомпания запросила разрешение на полеты в Грузию
Россиянам перечислили вечно модные модели джинсов
Стали известны подробности избиения бывшего члена жюри шоу «Танцы со звездами»
В части российского региона отменили введенный из-за пожаров режим ЧС
ВМФ России передали ракетный корвет «Меркурий»
Центробанк предупредил о возможном росте числа случаев угона машин
Наемник ВСУ рассказал о ждущих русских солдат жителях Артемовска
Медведева восхитила фанатов снимками с фотосессии в винтажном стиле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.