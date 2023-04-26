Техногиганты решили нарастить прибыль за счет искусственного интеллекта

Microsoft и Alphabet ожидают роста прибыли от внедрения чат-ботов

Ведущие технологические корпорации США ожидают роста бизнеса и прибыли от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), в том числе чат-ботов. Такие прогнозы озвучили представители компаний Microsoft и Alphabet, владельца Google.

Обе фирмы сообщили о своих финансовых результатах за первый квартал 2023 года 25 апреля после завершения основной торговой сессии на американских биржах. Основные показатели оказались выше прогнозов аналитиков. Однако инвесторов воодушевили не только позитивные результаты за прошлый период, но и амбициозные планы компаний. IT-корпорации заявили, что решили активно внедрять технологии искусственного интеллекта, в том числе чат-ботов, что даст толчок к дальнейшему развитию и росту прибыли.

Исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла сказал, что наиболее продвинутые модели ИИ объединяются с самым универсальным пользовательским интерфейсом в мире — обычным языком — и этот процесс является началом «новой компьютерной эры». Финансовый директор Microsoft Эми Худ заявила, что компания планирует нарастить доход в следующем квартале благодаря использованию ИИ в своей облачной инфраструктуре. Microsoft является одним из лидеров в области искусственного интеллекта благодаря своему сотрудничеству со стартапом OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT.

Alphabet также планирует завоевывать рынок со своим чат-ботом Bard. Генеральный директор Сундар Пичаи сообщил, что компания приложит максимум усилий для прогресса технологий ИИ и внедрении их в свои платформы. Он обозначил основные направления для развития — разработка современных и продвинутых языковых моделей, улучшение существующих продуктов для удобства пользователей и обеспечение разработчиков и партнеров инструментами, которые позволят совместно пользоваться всеми преимуществами ИИ.

Согласно последней отчетности, выручка Microsoft выросла на 7 процентов, до 52,9 миллиарда долларов, а чистая прибыль увеличилась на 9 процентов, до 18,3 миллиарда. У Alphabet выручка прибавила 3 процента и составила 69,8 миллиарда долларов, прибыль выросла на 9 процентов, до 16,4 миллиарда доллара.

После начала торгов 26 апреля по состоянию на 18:25 по московскому времени акции Microsoft и Alphabet выросли на 7,8 и 1,6 процента соответственно по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня.

Ранее аналитики Rambler&Co выяснили отношения россиян к чат-боту ChatGPT. Желание, чтобы у него появился российский аналог, выразили 78 процентов опрошенных интернет-пользователей, а 22 процента респондентов заявили, что им хватает возможностей американского сервиса. При этом более половины граждан (57 процентов) не доверяют западному сервису в вопросе информационной безопасности.

