16-летняя российская теннисистка рассказала о призовых на Уимблдоне

16-летняя россиянка Мирра Андреева рассказала, что призовые с Уимблдона отдаст родителям

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о призовых на Уимблдоне-2023. Ее слова с пресс-конференции передает Sportskeeda.

16-летняя спортсменка призналась, что у нее нет никаких планов, как потратить деньги, и она отдаст их родителям. «Они решат, что делать с ними. Большая часть пойдет на теннис, на билеты, на оплату тренеров, на все, что нужно для тренировок. Может быть, куплю что-нибудь себе, но пока не знаю», — поделилась она.

10 июля уступила американке Мэдисон Кис в матче 1/8 финала турнира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. За выступление на турнире россиянка получит 207 тысяч фунтов стерлингов.

9 июля российский теннисист Даниил Медведев назвал исключительными результаты Андреевой. «Одно дело — играть в хороший теннис, другое — стабильно выигрывать матчи», — отметил он.