Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
Сегодня
16:30 (Мск)
Роман Сафиуллин
Уимблдон (м)
Андрей Рублёв
Сегодня
17:00 (Мск)
Новак Джокович
Уимблдон (м)
КИ Клаксвик
Сегодня
21:45 (Мск)
Ференцварош
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Даниил Медведев
Завтра
13:00 (Мск)
Кристофер Юбэнкс
Уимблдон (м)
Мэдисон Кис
Завтра
13:00 (Мск)
Арина Соболенко
Уимблдон (ж)
11:37, 11 июля 2023Спорт

16-летняя российская теннисистка рассказала о призовых на Уимблдоне

16-летняя россиянка Мирра Андреева рассказала, что призовые с Уимблдона отдаст родителям

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о призовых на Уимблдоне-2023. Ее слова с пресс-конференции передает Sportskeeda.

16-летняя спортсменка призналась, что у нее нет никаких планов, как потратить деньги, и она отдаст их родителям. «Они решат, что делать с ними. Большая часть пойдет на теннис, на билеты, на оплату тренеров, на все, что нужно для тренировок. Может быть, куплю что-нибудь себе, но пока не знаю», — поделилась она.

10 июля уступила американке Мэдисон Кис в матче 1/8 финала турнира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. За выступление на турнире россиянка получит 207 тысяч фунтов стерлингов.

9 июля российский теннисист Даниил Медведев назвал исключительными результаты Андреевой. «Одно дело — играть в хороший теннис, другое — стабильно выигрывать матчи», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО прокомментировал передислокацию ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

    Рэпер Lil Pump упал в ограждение во время прыжка на руки фанатам

    Назван простой способ улучшить психическое здоровье

    В России отреагировали на возможное вступление Швеции в НАТО

    Квартиры Артемия Лебедева в Киеве конфисковали

    Женщина приняла огромную кисту яичника за ожирение

    Собянин рассказал о модернизации детских больниц в Москве

    Популярная модель показала фигуру в белье и восхитила фанатов

    Брэда Питта обвинили в разграблении виноградника

    Россиянам рассказали о возможности получить деньги за случайно разбитый балкон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости