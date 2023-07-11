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19:31, 11 июля 2023Мир

Захарова ответила на позицию НАТО по Украине словами «членство не стоит»

Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО об Украине словами «членство не стоит»

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об Украине словами «членство не стоит». Свой ответ на позицию она опубликовала в Telegram-канале.

«Столтенберг: "Если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять". Фейл-саммит, когда членство не стоит», — говорится в публикации.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО пригласит Украину вступить в альянс при согласии всех членов западного блока и выполнении необходимых условий. Генсек также сообщил о согласии стран объединения освободить Киев от Плана действий по членству (ПДЧ). Столтенберг отметил, что Украина в будущем станет членом НАТО.

В ноябре прошлого года генсек альянса назвал главным условием вступления Украины в блок победу Киева. «Если Украина не победит как суверенная страна, то вопрос членства не будет на столе совсем», — заявлял Столтенберг.

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    Кристина Есикова
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