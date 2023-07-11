Захарова ответила на позицию НАТО по Украине словами «членство не стоит»

Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО об Украине словами «членство не стоит»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об Украине словами «членство не стоит». Свой ответ на позицию она опубликовала в Telegram-канале.

«Столтенберг: "Если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять". Фейл-саммит, когда членство не стоит», — говорится в публикации.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО пригласит Украину вступить в альянс при согласии всех членов западного блока и выполнении необходимых условий. Генсек также сообщил о согласии стран объединения освободить Киев от Плана действий по членству (ПДЧ). Столтенберг отметил, что Украина в будущем станет членом НАТО.

В ноябре прошлого года генсек альянса назвал главным условием вступления Украины в блок победу Киева. «Если Украина не победит как суверенная страна, то вопрос членства не будет на столе совсем», — заявлял Столтенберг.