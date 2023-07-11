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09:54, 11 июля 2023Спорт

Очередных российских спортсменов отказались допускать на соревнования

Международная федерация каноэ не допустила российских слаломистов к международным турнирам

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Международная федерация каноэ (ICF) не допустила российских слаломистов к международным турнирам. Об этом сообщается на сайте Федерации гребного слалома России.

Отмечается, что решение было принято после консультаций с национальными федерациями тех стран, которые принимают в 2023 году главные старты сезона. «Важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать Великобритания, Польша и Франция», — отмечается в сообщении.

Слаломисты стали очередными спортсменами, вынужденными пропускать соревнования, несмотря на то, что федерация объявила о их допуске в нейтральном статусе. Ранее российским и белорусским спортсменам отказали в допуске на чемпионат мира-2023 по гребле на байдарках и каноэ также по соображениям безопасности.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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