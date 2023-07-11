Экс-аналитик ЦРУ заявил о неспособности США снабдить Украину оружием

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не могут снабдить Киев оружием, Украину ждет поражение зимой

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о неспособности США снабдить Украину оружием, в связи с чем Киев ждет зимой поражение из-за нехватки боеприпасов.

По его словам, США лишились своего индустриального потенциала. «США никогда в обозримом будущем не будут производить того количества артиллерийских снарядов, которого было бы достаточно для поддержания способности Украины воевать», — подчеркнул Джонсон.

Бывший аналитик считает, что ситуация «станет спорной после декабря», поскольку Украина «никак не сможет позволить себе вести эту боевую операцию с потерями живой силы и техники, которую она испытывает».

9 июля сообщалось, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил у США дополнительное время для контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее в июле стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Об этом заявил Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

