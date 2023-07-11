Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:59, 11 июля 2023Мир

Экс-аналитик ЦРУ заявил о неспособности США снабдить Украину оружием

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не могут снабдить Киев оружием, Украину ждет поражение зимой
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Reuters

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о неспособности США снабдить Украину оружием, в связи с чем Киев ждет зимой поражение из-за нехватки боеприпасов.

По его словам, США лишились своего индустриального потенциала. «США никогда в обозримом будущем не будут производить того количества артиллерийских снарядов, которого было бы достаточно для поддержания способности Украины воевать», — подчеркнул Джонсон.

Бывший аналитик считает, что ситуация «станет спорной после декабря», поскольку Украина «никак не сможет позволить себе вести эту боевую операцию с потерями живой силы и техники, которую она испытывает».

9 июля сообщалось, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил у США дополнительное время для контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее в июле стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Об этом заявил Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. Когда Анкара официально одобрит заявку Стокгольма?

    Российские танкисты успешно отразили пять украинских атак

    Российские военные уничтожили несколько групп ВСУ на запорожском направлении

    В России заявили о проигрыше США и НАТО на Украине

    Женатому на любительнице жесткого секса мужчине дали совет

    «Путешественник во времени» предсказал невиданные природные катастрофы в США

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о неспособности США снабдить Украину оружием

    В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту»

    СМИ сообщили о причастности ФБР и СБУ к удалению пророссийских аккаунтов

    В Николаеве заявили об уничтожении склада ВСУ с дальнобойными ракетами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости