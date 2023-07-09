Украина попросила у США дополнительное время для контрнаступления ВСУ

Глава офиса Зеленского попросил у США дополнительное время для контрнаступления ВСУ

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил у США дополнительное время для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на украинские ресурсы.

По данным источников, Ермак уже начал предварительные переговоры на эту тему с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Отмечается, что в случае полной поддержки Вашингтоном этого вопроса Киев обещает добиться победы в конфликте. Если же Америка не пойдет на уступки, украинская сторона будет вынуждена перейти к позиционной войне, которая может затянуться на долгие годы.

Ранее в июле стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Об этом заявил Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

