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11:52, 9 июля 2023Мир

Украина попросила у США дополнительное время для контрнаступления ВСУ

Глава офиса Зеленского попросил у США дополнительное время для контрнаступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил у США дополнительное время для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на украинские ресурсы.

По данным источников, Ермак уже начал предварительные переговоры на эту тему с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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Отмечается, что в случае полной поддержки Вашингтоном этого вопроса Киев обещает добиться победы в конфликте. Если же Америка не пойдет на уступки, украинская сторона будет вынуждена перейти к позиционной войне, которая может затянуться на долгие годы.

Ранее в июле стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Об этом заявил Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

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    Фариза Бацазова
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