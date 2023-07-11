Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
1:1
3-й сет
live
Роман Сафиуллин
Уимблдон (м)
Андрей Рублёв
0:0
1-й сет
live
Новак Джокович
Уимблдон (м)
КИ Клаксвик
Сегодня
21:45 (Мск)
Ференцварош
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Даниил Медведев
Завтра
16:30 (Мск)
Кристофер Юбэнкс
Уимблдон (м)
Мэдисон Кис
Завтра
15:00 (Мск)
Арина Соболенко
Уимблдон (ж)
18:26, 11 июля 2023Спорт

Мастер спорта раскрыла секрет занятий цигуном

Мастер спорта Кабанова назвала доступность плюсом китайской гимнастики цигун

Фото: Hitomi Okushima / Unsplash

Доцент кафедры физической культуры ГУУ, мастер спорта по фехтованию Ирина Кабанова раскрыла секрет занятий цигуном. Ее слова приводит Life.ru.

Главным плюсом китайской гимнастики Кабанова назвала доступность цигун, так как начать заниматься им могут люди с любым уровнем физической подготовки, а разнообразие упражнений позволяет работать над оздоровлением отдельных органов. По ее мнению, каждая тренировка — это и дыхательная практика, и медитация для расслабления мышц тела.

Эксперт заявила, что цигун улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ, помогает правильному усвоению питательных веществ, своевременному выведению шлаков и токсинов. Кроме того, цигун помогает в борьбе с вредными привычками и развивает чувствительность к своему телу.

1 апреля фитнес-эксперт Денис Соломин оценил упражнение «походка сумасшедшего» из цигун. Оно заключается в ходьбе на прямых ногах, при которой ступни еле отрываются от поверхности. При этом их приземление происходит резко, а тело и руки в этот момент остаются максимально расслабленными.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу пригрозил использовать российские кассетные боеприпасы против ВСУ

    Перечислены правила поиска подходящего парфюма

    Популярный российский блогер разочаровался в жизни в США

    Десять пар близнецов родились в одной больнице одновременно

    Шансы российских магазинов заменить IKEA оценили

    Глава Минобороны Украины сообщил о создании коалиции для обучения пилотов

    Инфляцию в России назвали одной из самых низких в мире

    В НАТО признали место Украины в составе альянса

    Оперативники по камерам отследили подозреваемого в убийстве Ржицкого

    Анита Цой похвасталась сумкой по цене квартиры в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости