Мастер спорта раскрыла секрет занятий цигуном

Мастер спорта Кабанова назвала доступность плюсом китайской гимнастики цигун

Доцент кафедры физической культуры ГУУ, мастер спорта по фехтованию Ирина Кабанова раскрыла секрет занятий цигуном. Ее слова приводит Life.ru.

Главным плюсом китайской гимнастики Кабанова назвала доступность цигун, так как начать заниматься им могут люди с любым уровнем физической подготовки, а разнообразие упражнений позволяет работать над оздоровлением отдельных органов. По ее мнению, каждая тренировка — это и дыхательная практика, и медитация для расслабления мышц тела.

Эксперт заявила, что цигун улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ, помогает правильному усвоению питательных веществ, своевременному выведению шлаков и токсинов. Кроме того, цигун помогает в борьбе с вредными привычками и развивает чувствительность к своему телу.

1 апреля фитнес-эксперт Денис Соломин оценил упражнение «походка сумасшедшего» из цигун. Оно заключается в ходьбе на прямых ногах, при которой ступни еле отрываются от поверхности. При этом их приземление происходит резко, а тело и руки в этот момент остаются максимально расслабленными.