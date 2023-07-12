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23:20, 12 июля 2023Спорт

Журова прокомментировала переезд Исинбаевой в Испанию

Депутат Журова заявила, что Елена Исинбаева могла уехать в Испанию в отпуск с детьми

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images for IAAF

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала переезд двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой в Испанию. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Журова заявила, что Исинбаева могла уехать в отпуск с детьми, а не переезжать насовсем. «Про нее было много всяких историй. Пока я от нее самой не услышу, что она приняла такое решение, не поверю», — посчитала она.

Ранее 12 июля El Digital Sur сообщил, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. О сроках переезда Исинбаевой не сообщается.

41-летняя Исинбаева является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Трехкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года.

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    Анастасия Борисова
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