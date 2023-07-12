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15:21, 12 июля 2023Спорт

Месси высказался о завершении карьеры в сборной Аргентины

Лионель Месси выразил уверенность в том, что скоро завершит карьеру в сборной Аргентины

Фото: Wang Lili / Globallookpress.com

36-летний нападающий Лионель Месси высказался о завершении карьеры в сборной Аргентины. Его слова приводит Goal.

«Уверен, это случится скоро. Это логично, учитывая мой возраст. Но я не знаю точно, когда настанет подходящий момент. Я двигаюсь ото дня ко дню, наслаждаюсь тем прекрасным, что меня окружает», — выразил мнение форвард. Он отметил, что на данный момент добился всего, что хотел, вместе с национальной командой.

Месси выступает за клуб Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Он пополнил состав команды 7 июня. По информации Marca, форвард будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.

С 2021 года Месси играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Форвард был признан самым ценным игроком турнира.

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    Андрей Стрельцов
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