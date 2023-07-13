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18:44, 13 июля 2023Спорт

Российская футболистка «Челси» оценила влияние международной ситуации на карьеру

Футболистка Абдуллина заявила, что международная ситуация не влияет на ее работу в Англии
Алсу Абдуллина

Алсу Абдуллина. Фото: Isabel Silva / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россиянка Алсу Абдуллина, выступающая за английский «Челси», оценила влияние международной ситуации на карьеру. Ее слова передает Sport24.

Спортсменка рассказала, что происходящее в мире не сказалось на ее работе, однако затруднило некоторые процессы. «Очень тяжело стало добираться до России. Добираюсь через Турцию. Иногда бывали моменты, когда мне нужно было сделать паспорт за один день — полетела в Турцию и обратно сразу же. Это довольно непросто», — поделилась она.

Абдуллина подписала контракт с «Челси» в декабре 2021 года. Соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года. Вместе с клубом она дважды стала чемпионкой Англии и обладательницей Кубка страны.

Ранее спортсменка представляла московский «Локомотив». На ее счету две победы в Кубке России, а также золото чемпионата страны.

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