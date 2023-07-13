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11:59, 13 июля 2023Спорт

Агент Андреевой прокомментировал информацию о ее намерении сменить гражданство

Агент Андреевой Кассиль опроверг информацию о ее намерении сменить спортивное гражданство

Фото: Toby Melville / Reuters

Агент российской теннисистки Мирры Андреевой Лев Кассиль прокомментировал информацию о ее намерении сменить гражданство. Слова специалиста приводит «Чемпионат».

«Сегодняшняя информация о получении Миррой гражданства Франции является ошибочной. Мы готовим опровержение», — заявил Кассиль.

Ранее Tennis World USA сообщил, что Андреева якобы хочет выступать под французским флагом. 16-летняя спортсменка живет и тренируется во Франции, в академии в Каннах.

10 июля Андреева уступила американке Мэдисон Кис в матче 1/8 финала Уимблдона 2023 года. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Ранее российский теннисист Даниил Медведев назвал исключительными результаты 16-летней спортсменки. «Одно дело — играть в хороший теннис, другое — стабильно выигрывать матчи», — отметил он.

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    Ксения Курашкина
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