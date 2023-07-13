На российском ТВ рассказали об отряде анимешников в зоне СВО

Телеканал «Россия 24» показал сюжет о российском отряде анимешников в зоне СВО

Телеканал «Россия 24» рассказал о российском отряде «Керчь», выполняющем задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Бойцы этого подразделения отличаются любовью к аниме-культуре и интернет-мемам, а также активностью в социальных сетях, говорится в сюжете, опубликованном на платформе «Смотрим».

12 июня было опубликовано снятое бойцами Керчи видео, на котором они позируют на фоне захваченной американской БМП Bradley и передают «привет пану [президенту Украины Владимиру] Зеленскому».

Костяк подразделения составляют люди, глубоко погруженные в интернет-культуру, говорится в репортаже. Сами бойцы не стесняются своих увлечений и регулярно выкладывают в соцсети фото, на которых совмещают мемы и аниме с атрибутами военной жизни.

Так, на одном из снимков видно мужчину с автоматом и в шапке с ушами животного. На другой фотографии изображена положенная прямо на башню танка дакимакура — длинная подушка с изображением аниме-персонажа. Обложку паспорта одного из бойцов украшает наклейка с Билли Херрингтон — героем интернет-мема, в честь которого в Запорожье хотели переименовать одну из городских площадей. На ладони другого военнослужащего есть татуировка «за аниме».

По словам бойца с позывным Варяг, в «Керчи» служат не только анимешники, но «и вообще патриотически настроенные люди без определенной направленности».

В 2020-2021 годах в России по требованию органов прокуратуры запретили ряд аниме-сериалов.