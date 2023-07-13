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19:37, 13 июля 2023Спорт

Навка высказалась о шансах Костомарова вернуться на лед

Татьяна Навка выразила уверенность в возвращении Романа Костомарова на лед

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о шансах своего бывшего партнера Романа Костомарова вернуться на лед после протезирования. Ее слова передает РИА Новости.

Навка выразила уверенность в возвращении Костомарова на лед. «Не знаю, в каком качестве, но выйдет, я много с ним общаюсь, знаю, что это не так просто, но верю в его возвращение. Он очень сильный и преодолеет эту преграду», — заявила она.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. После фигурист опубликовал несколько видео с тренировок. На кадрах он занимается с протезами на ногах.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Дарья Коршунова
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