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17:22, 13 июля 2023Спорт

В Минспорта оценили отказ МОК пригласить Россию на ОИ-2024 в установленную дату

Матыцин назвал дискриминацией отказ МОК приглашать Россию на ОИ-2024 в установленную дату

Фото: Michel Euler / AP

Министр спорта России Олег Матыцин оценил отказ Международного олимпийского комитета (МОК) пригласить сборные России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года (ОИ-2024) в установленную дату. Его слова передает ТАСС.

Матыцин назвал решение дискриминацией и нарушением принципов олимпизма. «Это сделано без учета квалификационных соревнований, правила при отсутствии правил. Приняли решение без учета этих квалификационных соревнований, а когда они будут приглашать — непонятно», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что 26 июля 2023 года МОК разошлет приглашения на Игры национальным олимпийским комитетам (НОК). Отмечалось, что письма не получат Россия, Белоруссия и Гватемала, отстраненная с сентября 2022 года.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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    Дарья Коршунова
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